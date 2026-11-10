Газизов — о победе над «Балтикой»: «Рад, что выстояли, сейчас главное — набирать очки»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе своей команды над «Балтикой» (1:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«Динамо» прервало серию из шести матчей без побед в РПЛ — пять поражений и одна ничья.

«Сейчас такой период, что игра команды не так важна, главное — набирать очки. Нам очень нужна была эта победа, всей команде огромное спасибо. Рад, что выстояли, нам никак нельзя было упускать эту победу. Сейчас плотность таблицы очень высока, и каждое очко действительно на вес золота. Немного переведем дух и начнем подготовку к возобновлению чемпионата», — сказал Газизов «СЭ».

Команда под руководством Вадима Евсеева занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков в 14 матчах.