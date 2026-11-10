Бабаев подтвердил, что ЦСКА ведет переговоры с Кисляком по новому контракту

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что клуб ведет переговоры с полузащитником Матвеем Кисляком по новому контракту.

4 ноября агент Кисляка Александр Маньяков в своем Telegram-канале сообщил, что сторона игрока находится в переговорах по новому контракту с ЦСКА.

«Есть ли в планах внести в новый контракт фиксированную сумму отступных для европейских клубов? Такое тоже возможно. То есть, это один из пунктов контракта, который обсуждается. Могу ли назвать примерную сумму отступных? Сейчас не могу», — сказал Бабаев.

О переговорах по продлению соглашения с Кисляком также сообщал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. По данным портала Transfermarkt, контракт 21-летнего полузащитника с армейцами рассчитан до лета 2029 года, а его рыночная стоимость составляет 25 млн евро — одна из самых высоких среди игроков РПЛ.

В нынешнем сезоне Кисляк провел 14 матчей в РПЛ, забил один гол и отдал три результативные передачи. Всего же за армейцев во всех турнирах он выходил на поле 18 раз.