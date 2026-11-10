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Бабаев подтвердил, что ЦСКА ведет переговоры с Кисляком по новому контракту

Алексей Михайлов

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что клуб ведет переговоры с полузащитником Матвеем Кисляком по новому контракту.

4 ноября агент Кисляка Александр Маньяков в своем Telegram-канале сообщил, что сторона игрока находится в переговорах по новому контракту с ЦСКА.

«Есть ли в планах внести в новый контракт фиксированную сумму отступных для европейских клубов? Такое тоже возможно. То есть, это один из пунктов контракта, который обсуждается. Могу ли назвать примерную сумму отступных? Сейчас не могу», — сказал Бабаев.

О переговорах по продлению соглашения с Кисляком также сообщал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. По данным портала Transfermarkt, контракт 21-летнего полузащитника с армейцами рассчитан до лета 2029 года, а его рыночная стоимость составляет 25 млн евро — одна из самых высоких среди игроков РПЛ.

В нынешнем сезоне Кисляк провел 14 матчей в РПЛ, забил один гол и отдал три результативные передачи. Всего же за армейцев во всех турнирах он выходил на поле 18 раз.

Источник: Telegram-канал «РБ Спорт»
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Матвей Кисляк
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Роман Бабаев
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2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
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 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
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 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
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16
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