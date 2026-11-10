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Чайка: «Ростов» при Кириченко показывает зрелищный футбол, болельщики довольны»

Алексей Михайлов

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка рассказал РИА Новости, что команда под руководством Дмитрия Кириченко стала играть зрелищнее и физически прибавила.

В минувшее воскресенье ростовчане на выезде сыграли вничью с действующим чемпионом России «Зенитом» (2:2) в матче 14-го тура РПЛ и не проигрывают уже пятый матч подряд.

«От себя лично могу сказать, что команда физически прибавила, больше играет низом и старается показывать более зрелищный футбол. Также используются разные схемы, но остался высокий прессинг. Можем играть в несколько центральных защитников, выстраиваться и выбегать в контратаки. Считаю, что «Ростов» показывает достаточно смотрибельный футбол, который всем нравится — болельщики довольны», — сказал Чайка.

«Самое главное — это результат! Можно было бы сказать, что повезло в одной игре, во второй, но на протяжении долгого времени показываются определенные результаты. Это видно даже по атмосфере в команде, по тренировкам и тому, как ребята работают. Это не могло не сказаться, поэтому и результат пришел. Главное — не расслабляться и идти вперед! Про нас не должны говорить, что это команда, которая должна удержаться в РПЛ. Мы должны идти вперед, предстоит большая работа», — отметил гендиректор клуба.

Беспроигрышная серия «Ростова» в чемпионате насчитывает пять встреч — три победы и две ничьи. Она началась после того, как 26 сентября Кириченко сменил Джонатана Альбу на посту главного тренера: воспитанник и экс-игрок «Ростова» подписал контракт на два года, вернувшись в клуб, где прежде входил в штаб Бердыева. При Альбе команда набрала 8 очков в девяти турах РПЛ, при Кириченко — 11 баллов в пяти матчах. После 14 туров ростовчане с 19 очками занимают шестое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующей пятерки составляет 7 очков, отрыв от зоны стыковых матчей за право остаться в РПЛ — также 7 очков.

Следующий матч «Ростов» проведет 20 ноября: команда Кириченко на домашнем стадионе примет «Крылья Советов» (начало в 19.30 по московскому времени).

Источник: РИА Новости
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Дмитрий Кириченко
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
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