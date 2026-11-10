Чайка: «Ростов» при Кириченко показывает зрелищный футбол, болельщики довольны»
Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка рассказал РИА Новости, что команда под руководством Дмитрия Кириченко стала играть зрелищнее и физически прибавила.
В минувшее воскресенье ростовчане на выезде сыграли вничью с действующим чемпионом России «Зенитом» (2:2) в матче 14-го тура РПЛ и не проигрывают уже пятый матч подряд.
«От себя лично могу сказать, что команда физически прибавила, больше играет низом и старается показывать более зрелищный футбол. Также используются разные схемы, но остался высокий прессинг. Можем играть в несколько центральных защитников, выстраиваться и выбегать в контратаки. Считаю, что «Ростов» показывает достаточно смотрибельный футбол, который всем нравится — болельщики довольны», — сказал Чайка.
«Самое главное — это результат! Можно было бы сказать, что повезло в одной игре, во второй, но на протяжении долгого времени показываются определенные результаты. Это видно даже по атмосфере в команде, по тренировкам и тому, как ребята работают. Это не могло не сказаться, поэтому и результат пришел. Главное — не расслабляться и идти вперед! Про нас не должны говорить, что это команда, которая должна удержаться в РПЛ. Мы должны идти вперед, предстоит большая работа», — отметил гендиректор клуба.
Беспроигрышная серия «Ростова» в чемпионате насчитывает пять встреч — три победы и две ничьи. Она началась после того, как 26 сентября Кириченко сменил Джонатана Альбу на посту главного тренера: воспитанник и экс-игрок «Ростова» подписал контракт на два года, вернувшись в клуб, где прежде входил в штаб Бердыева. При Альбе команда набрала 8 очков в девяти турах РПЛ, при Кириченко — 11 баллов в пяти матчах. После 14 туров ростовчане с 19 очками занимают шестое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующей пятерки составляет 7 очков, отрыв от зоны стыковых матчей за право остаться в РПЛ — также 7 очков.
Следующий матч «Ростов» проведет 20 ноября: команда Кириченко на домашнем стадионе примет «Крылья Советов» (начало в 19.30 по московскому времени).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
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2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
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4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
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6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
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8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
|
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Александр Соболев
Зенит
|10
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Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
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Педро
Зенит
|6
|
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Максим Глушенков
Зенит
|5
|
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Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
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Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3