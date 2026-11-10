Чайка: «Ростов» при Кириченко показывает зрелищный футбол, болельщики довольны»

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка рассказал РИА Новости, что команда под руководством Дмитрия Кириченко стала играть зрелищнее и физически прибавила.

В минувшее воскресенье ростовчане на выезде сыграли вничью с действующим чемпионом России «Зенитом» (2:2) в матче 14-го тура РПЛ и не проигрывают уже пятый матч подряд.

«От себя лично могу сказать, что команда физически прибавила, больше играет низом и старается показывать более зрелищный футбол. Также используются разные схемы, но остался высокий прессинг. Можем играть в несколько центральных защитников, выстраиваться и выбегать в контратаки. Считаю, что «Ростов» показывает достаточно смотрибельный футбол, который всем нравится — болельщики довольны», — сказал Чайка.

«Самое главное — это результат! Можно было бы сказать, что повезло в одной игре, во второй, но на протяжении долгого времени показываются определенные результаты. Это видно даже по атмосфере в команде, по тренировкам и тому, как ребята работают. Это не могло не сказаться, поэтому и результат пришел. Главное — не расслабляться и идти вперед! Про нас не должны говорить, что это команда, которая должна удержаться в РПЛ. Мы должны идти вперед, предстоит большая работа», — отметил гендиректор клуба.

Беспроигрышная серия «Ростова» в чемпионате насчитывает пять встреч — три победы и две ничьи. Она началась после того, как 26 сентября Кириченко сменил Джонатана Альбу на посту главного тренера: воспитанник и экс-игрок «Ростова» подписал контракт на два года, вернувшись в клуб, где прежде входил в штаб Бердыева. При Альбе команда набрала 8 очков в девяти турах РПЛ, при Кириченко — 11 баллов в пяти матчах. После 14 туров ростовчане с 19 очками занимают шестое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующей пятерки составляет 7 очков, отрыв от зоны стыковых матчей за право остаться в РПЛ — также 7 очков.

Следующий матч «Ростов» проведет 20 ноября: команда Кириченко на домашнем стадионе примет «Крылья Советов» (начало в 19.30 по московскому времени).