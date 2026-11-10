Экс-скаут ЦСКА Андреев: «Кисляк готов к следующему шагу. Если перейдет в «Галатасарай», то это будет топ»

Бывший скаут ЦСКА Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переходе полузащитника армейцев Матвея Кисляка в европейский клуб.

Ранее СМИ сообщали, что предметный интерес к футболисту проявляют турецкие клубы.

«Кисляк точно уже готов и созрел для следующего шага. В любом топ-чемпионате Европы он будет уверенно себя чувствовать. Что касается Турции, то не знаю, насколько у него есть конкретика оттуда, но если он перейдет в условный «Галатасарай» к Батракову, то это будет просто топ. В Турции уже сходят с ума по Батракову, если еще они возьмут и Кисляка, то представьте, что это будет. Сейчас Батраков является шикарной рекламой российского футбола. Можно видеть по социальным сетям, что все от него в диком восторге. Было бы интересно увидеть Кисляка и Батракова в одном клубе», — сказал Андреев «СЭ».

В нынешнем сезоне Кисляк провел 14 матчей в РПЛ, забил один гол и отдал три результативные передачи.

По данным портала Transfermarkt, контракт 21-летнего полузащитника с ЦСКА рассчитан до лета 2029 года, а его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.

Кирилл Радченко