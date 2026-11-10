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Экс-скаут ЦСКА Андреев считает, что Кисляк готов к переходу в европейский клуб

Экс-скаут ЦСКА Андреев: «Кисляк готов к следующему шагу. Если перейдет в «Галатасарай», то это будет топ»

Бывший скаут ЦСКА Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переходе полузащитника армейцев Матвея Кисляка в европейский клуб.

Ранее СМИ сообщали, что предметный интерес к футболисту проявляют турецкие клубы.

«Кисляк точно уже готов и созрел для следующего шага. В любом топ-чемпионате Европы он будет уверенно себя чувствовать. Что касается Турции, то не знаю, насколько у него есть конкретика оттуда, но если он перейдет в условный «Галатасарай» к Батракову, то это будет просто топ. В Турции уже сходят с ума по Батракову, если еще они возьмут и Кисляка, то представьте, что это будет. Сейчас Батраков является шикарной рекламой российского футбола. Можно видеть по социальным сетям, что все от него в диком восторге. Было бы интересно увидеть Кисляка и Батракова в одном клубе», — сказал Андреев «СЭ».

В нынешнем сезоне Кисляк провел 14 матчей в РПЛ, забил один гол и отдал три результативные передачи.

По данным портала Transfermarkt, контракт 21-летнего полузащитника с ЦСКА рассчитан до лета 2029 года, а его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.

Кирилл Радченко

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Матвей Кисляк
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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Г
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Зенит

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