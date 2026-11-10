Семин не удивлен ничьей «Зенита» с «Ростовом»: «Команда Кириченко прекрасно играет на этом отрезке»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от ничьей «Зенита» с «Ростовом» (2:2) в матче 14-го тура РПЛ.

«В этом нет ничего неожиданного. Посмотрите, сколько лидеры теряют очков с командами, борющимися за выживание. Поэтому и чемпионат интересен.

«Ростов» прекрасно играет на этом отрезке. Можно еще выделить «Родину» и «Акрон» — это не мальчики для битья. Они готовы бороться за то, чтобы подняться выше», — сказал Семин «СЭ».

После 14 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 31 очком. «Ростов» с 19 очками занимает шестое место.