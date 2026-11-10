Вратарь «Динамо» Лунев назвал пенальти «Зенита» в большинстве своем заслуженными

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев, пять сезонов защищавший цвета петербургского «Зенита», прокомментировал обилие пенальти, назначаемых в пользу его бывшей команды.

25 октября в матче 12-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:0) футболисты «Зенита» заработали три одиннадцатиметровых, два из которых реализовали. В следующем туре, 2 ноября, «Зенит» пробил два пенальти в матче с «Крыльями Советов» (3:0), один из которых реализовал.

«Но они заслуженные, в большинстве своем. Конечно, интерпретации разные — одним дают, а вот, допустим, в матче «Оренбург» — ЦСКА такой не дали почему-то. Не знаю, почему. Есть ЭСК, они все решения признают правильными, тяжело что-то комментировать», — приводит слова Лунева «РБ Спорт».

После 14 туров РПЛ «Динамо» идет вторым, отставая от «Зенита» только по результату очной встречи — в четвертом туре питерцы победили со счетом 3:0, также забив один из мячей с пенальти. Команды набрали по 31 очку.

В 15-м туре динамовцы 22 ноября примут «Краснодар», а «Зенит» днем ранее сыграет на выезде с «Рубином».