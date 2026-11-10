Генеральный директор «Спартака» Некрасов вошел в состав правления РПЛ

10 ноября на общем собрании клубов РПЛ был избран состав правления лиги сроком на один год, сообщает пресс-служба организации.

В правление вошли президент РПЛ Александр Алаев, исполнительный директор лиги Евгений Мележиков, вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов, заместитель генерального директора — исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов и генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Предыдущий состав правления РПЛ был избран 1 июля 2025 года также сроком на один год. По сравнению с ним произошло одно изменение — вместо спортивного директора «Ростова» Алексея Рыскина в правление вошел Некрасов.

На собрании также утвердили членов ревизионной комиссии. Правление РПЛ отвечает за регулирование оперативной деятельности лиги и подготовку предложений общему собранию клубов.