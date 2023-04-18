Алдонин — об интриге в чемпионате России: «Спартак» ожил, и все выдали желаемое за действительное»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что «Спартак» навязал «Зениту» ложную конкуренцию в борьбе за победу в чемпионате России.

«Уже никто не говорит, что «Зенит» может кто-то догнать. «Зенит» может проиграть чемпионат сам себе, но даже в это я не верю. Чемпионат еще не закончился, но отрыв внушительный. Если бы «Ростов» победил, то, возможно, была бы хоть какая-то интрига. Не знаю календарь последних матчей, но догнать «Зенит» невозможно. Расстроило, что «Спартак» сразу же убил интригу? «Спартак» ожил, поэтому все сразу начали говорить про интригу. Но просто выдали желаемое за действительное», — приводит «Чемпионат» слова Алдонина.

После 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Ростов» находится на второй строчке (46 очков). «Спартак» идет третьим (45 очков).