Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:50

Алдонин считает, что для Дзагоева будет полезна стажировка у Осинькина в «Крыльях Советов»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на решение экс-игрока армейцев и сборной России Алана Дзагоева пройти стажировку у тренера Игоря Осинькина в «Крыльях Советов».

«Стремление Алана и желание стажироваться — это отличное решение, тем более он хорошо знает Осинькина. Чем стажировка в «Крыльях Советов» будет интересна для Дзагоева? У Игоря Витальевича достаточно молодой коллектив, с которым он плодотворно работает. И в целом этот выбор вполне логичен. Думаю, если у него есть возможность проходить стажировку у команды РПЛ, это большой плюс. Тем более «Крылья» сейчас оставляют очень хорошее впечатление о себе в чемпионате, и думаю, то, как они работают на сборах, интересно не только Алану, но и большому количеству специалистов», — цитирует Алдонина RT.

Ранее PR-менеджер Дзагоева Дарья Арсланова сообщила, что экс-футболист планирует получить тренерскую лицензию. Дзагоев объявил о завершении игровой карьеры в ноябре 2023 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1264966-aldonin-dzagoev-stazhirovka-krylya
Алан Дзагоев
Евгений Алдонин
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
0
Читайте также
Медведев оценил выступление на Australian Open
Леброн Джеймс стал первым миллиардером среди действующих игроков НБА
Певчих и еще трех участников ФБК заочно арестовали
Вспышка высокого класса произошла на Солнце 29 января
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом детской команды по хоккею на Урале
Эксперт спрогнозировал «революционное» обновление iOS 18 Apple
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Стало известно, как «Зенит» выбрал бразильский вектор развития. Инсайд рейтинга «СЭ»
Гришин отметил, что у Осинькина не будет секретов от Дзагоева во время стажировки
Дзюба и Гилерме пропустят начало сбора «Локомотива»
Абаскаль вошел в число самых влиятельных людей в российском футболе
Агент Чистякова: «У Дмитрия все отлично, он привыкает к новой команде»
Источник: «Зенит» хочет продлить контракт с Кассьеррой, чтобы увеличить сумму выкупа до 30 миллионов евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Чистякова: «У Дмитрия все отлично, он привыкает к новой команде»

Абаскаль вошел в число самых влиятельных людей в российском футболе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости