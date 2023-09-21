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Сегодня, 12:48

Алаев рассказал, когда посетит первое заседание комитета по стадионам и безопасности УЕФА

Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РПЛ Александр Алаев ответил «СЭ» на вопрос о работе в комитете по безопасности и стадионам УЕФА.

1 августа 2023 года стало известно, что Алаев стал заместителем председателя комитета УЕФА по стадионам и безопасности.

«Первое заседание будет 3 ноября. Будем работать, все нормально. Планируется первое установочное заседание в новом составе, определим все. Комитет готовит регламенты по безопасности для проведения всех соревнований под эгидой УЕФА. На самом деле, это один из главных комитетов. Будем закладывать регламентную базу, а лучшую практику переносить к нам. Тяжелый въезд в Евросоюз? Слышал краем уха, не слежу за этим. Будем как-то добираться с необходимыми вещами. Надеюсь, что сможем приехать и поработать спокойно», — сказал Алаев «СЭ».

Алаев занимал пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу с 2017 года, он покинул эту должность в июне 2023 года.

В августе 2022 года Алаев был единогласно избран президентом РПЛ.

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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
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Спартак – Динамо
 - : -
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Пари НН – Оренбург
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Зенит – Локомотив
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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