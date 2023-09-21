Алаев рассказал, когда посетит первое заседание комитета по стадионам и безопасности УЕФА

Президент РПЛ Александр Алаев ответил «СЭ» на вопрос о работе в комитете по безопасности и стадионам УЕФА.

1 августа 2023 года стало известно, что Алаев стал заместителем председателя комитета УЕФА по стадионам и безопасности.

«Первое заседание будет 3 ноября. Будем работать, все нормально. Планируется первое установочное заседание в новом составе, определим все. Комитет готовит регламенты по безопасности для проведения всех соревнований под эгидой УЕФА. На самом деле, это один из главных комитетов. Будем закладывать регламентную базу, а лучшую практику переносить к нам. Тяжелый въезд в Евросоюз? Слышал краем уха, не слежу за этим. Будем как-то добираться с необходимыми вещами. Надеюсь, что сможем приехать и поработать спокойно», — сказал Алаев «СЭ».

Алаев занимал пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу с 2017 года, он покинул эту должность в июне 2023 года.

В августе 2022 года Алаев был единогласно избран президентом РПЛ.