Алаев прокомментировал подписание спонсорского контракта между РПЛ и платежной системой «Мир»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев прокомментировал подписание контракта с платежной системой «Мир».

— Правда ли, что сумма контракта — 720 миллионов за вычетом налогов?

— Мы довольны контрактом. Но в любом контракте есть пункт о конфиденциальности, и я не имею права разглашать это.

— Есть ли в контракте пункт, защищающий лигу при создании клубами другого соревнования?

— Такого пункта в контракте нет.

Соглашение между РПЛ и платежной системой «Мир» было подписано сегодня, 9 июля. Контракт рассчитан на 4 сезона и начнет действие с сезона-2022/23.