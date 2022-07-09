Алаев прокомментировал подписание спонсорского контракта между РПЛ и платежной системой «Мир»
Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев прокомментировал подписание контракта с платежной системой «Мир».
— Правда ли, что сумма контракта — 720 миллионов за вычетом налогов?
— Мы довольны контрактом. Но в любом контракте есть пункт о конфиденциальности, и я не имею права разглашать это.
— Есть ли в контракте пункт, защищающий лигу при создании клубами другого соревнования?
— Такого пункта в контракте нет.
Соглашение между РПЛ и платежной системой «Мир» было подписано сегодня, 9 июля. Контракт рассчитан на 4 сезона и начнет действие с сезона-2022/23.
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|0
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|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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