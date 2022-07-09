Алаев заявил, что будет единственным кандидатом на выборах президента РПЛ

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев сообщил, что будет единственным кандидатом на выборах президента лиги.

— Вы будете единственным кандидатом на выборах президента РПЛ?

— Да.

— В вашей работе что-то поменялось?

— Идет совместная работа в новом качестве с коллегами. На следующей неделе будут новости.

27 июня стало известно, что Ашот Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил 42-летний Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.

7 июля Алаев объявил об уходе с поста президента ФНЛ.