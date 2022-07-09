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Сегодня, 17:35

Платежная система «Мир» стала титульным спонсором РПЛ

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Мир» Российская Премьер-лига».
Фото «СЭ»

Российская Премьер-лига (РПЛ) объявила о том, что платежная система «Мир» стала титульным спонсором чемпионата.

Спонсор был представлен на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

Стороны заключили договор на четыре сезона. Соглашение предусматривает, что турнир будет носить название «Мир Российская Премьер-Лига».

Ожидается, что титульное соглашение с платежной системой будет ежегодно приносить лиге по 800 миллионов рублей.

Прошлым титульным спонсором лиги был банк «Тинькофф».

Ранее «СЭ» публиковал новый логотип РПЛ.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит
Спартак

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович
Ник Кирьос

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

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11%

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Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
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 - : -
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Ахмат – Спартак
 - : -
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 - : -
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