Платежная система «Мир» стала титульным спонсором РПЛ

Российская Премьер-лига (РПЛ) объявила о том, что платежная система «Мир» стала титульным спонсором чемпионата.

Спонсор был представлен на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

Стороны заключили договор на четыре сезона. Соглашение предусматривает, что турнир будет носить название «Мир Российская Премьер-Лига».

Ожидается, что титульное соглашение с платежной системой будет ежегодно приносить лиге по 800 миллионов рублей.

Прошлым титульным спонсором лиги был банк «Тинькофф».