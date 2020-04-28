Алаев назвал сценарий возобновления сезона в чемпионате России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев выступил с заявлением по поводу ситуации с возобвлением Тинькофф-чемпионата России.

Тинькофф-РПЛ была приостановлена до 31 мая в связи с пандемией коронавируса.

— Единственный реалистичный сценарий возобновления сезона: 15 мая прибывают все легионеры, проходят двухнедельный карантин и 1 июня начинают тренировки. 21-28 июня начинается чемпионат. Мы были единодушны в этом решении. Ключевой момент здесь 2 августа — дата, предоставленная нам УЕФА.

Увеличение состава команд РПЛ до 18? Целесообразно будет — поднять команды из ФНЛ. Пожертвовать следующим розыгрышом Кубка России. Сыграть следующий чемпионат из 34 туров. В следующем сезоне — вылетает 4 команды и две заходят, — сказал Алаев в эфире «Матч ТВ».