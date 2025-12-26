Источник: «Балтика» может заменить Сауся защитником Лукашовым из белорусской «Славии»

«Балтика» нашла замену полузащитнику Владиславу Саусю, сообщает Legalbet.

По данным источника, в случае ухода хавбека калининградцы попытаются подписать контракт с защитником мозырьской «Славии» Антоном Лукашовым. Клуб ведет переговоры с представителями игрока. Ранее игроком интересовались «Торпедо» и «Акрон».

21-летний Лукашов в сезоне-2025/26 провел 30 матчей и забил 1 гол. Его контракт истекает 31 декабря 2025 года.

Лукашов является воспитанником могилевского «Днепра», за который он провел 72 матча, забил 3 гола и сделал 3 результативных паса.