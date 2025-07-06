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6 июля 2025, 11:15

Актер Кологривый признался, что болеет за «Динамо»: «Пока я пень пнем»

Микеле Антонов
Корреспондент

Известный актер Никита Кологривый в разговоре с «СЭ» объяснил, почему болеет за «Динамо».

— У меня есть друзья, которые занимаются футболом и интересуются, — начал Кологривый. — Они мне рассказывают про все. Конечно, это титанический труд. Вчера я узнал, что игровой возраст очень короткий и это обстоятельство не из легких. Конечно, я буду рад поддержать футболистов, если я им вообще нужен, как болельщик (смеется). Безусловно, это спорт с огромной историей, фанбазой. Миллионы зрителей, игроков. Мы в FIFA даже с пацанами играем. Поэтому я рад быть болельщиком. Посмотрим. Может быть, я буду разбираться в футболе. Но пока я пень пнем, честное слово.

— Как так вышло, что вы болеете именно за «Динамо», а не ЦСКА, «Спартак»?

— А я объясню: познакомились с ребятами из «Динамо». Они дружественно пригласили на матч. Пока это первая команда, которая меня так тепло встретила, пригрела. Так оно случается и в жизни. Честно, никак не выбирал. Теперь буду болеть за «Динамо».

30 июня «Динамо» разгромило ОФК (4:0) в стартовом матче BetBoom Братского кубка. 4 июля бело-голубые обыграли «Партизан» (3:1).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
Результаты / календарь
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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