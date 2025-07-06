Актер Кологривый признался, что болеет за «Динамо»: «Пока я пень пнем»
Известный актер Никита Кологривый в разговоре с «СЭ» объяснил, почему болеет за «Динамо».
— У меня есть друзья, которые занимаются футболом и интересуются, — начал Кологривый. — Они мне рассказывают про все. Конечно, это титанический труд. Вчера я узнал, что игровой возраст очень короткий и это обстоятельство не из легких. Конечно, я буду рад поддержать футболистов, если я им вообще нужен, как болельщик (смеется). Безусловно, это спорт с огромной историей, фанбазой. Миллионы зрителей, игроков. Мы в FIFA даже с пацанами играем. Поэтому я рад быть болельщиком. Посмотрим. Может быть, я буду разбираться в футболе. Но пока я пень пнем, честное слово.
— Как так вышло, что вы болеете именно за «Динамо», а не ЦСКА, «Спартак»?
— А я объясню: познакомились с ребятами из «Динамо». Они дружественно пригласили на матч. Пока это первая команда, которая меня так тепло встретила, пригрела. Так оно случается и в жизни. Честно, никак не выбирал. Теперь буду болеть за «Динамо».
30 июня «Динамо» разгромило ОФК (4:0) в стартовом матче BetBoom Братского кубка. 4 июля бело-голубые обыграли «Партизан» (3:1).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|- : -
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|- : -
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|- : -
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|П
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
Марат Апшацев
Динамо Мх
|1
|0
|1