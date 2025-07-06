Актер Кологривый признался, что болеет за «Динамо»: «Пока я пень пнем»

Известный актер Никита Кологривый в разговоре с «СЭ» объяснил, почему болеет за «Динамо».

— У меня есть друзья, которые занимаются футболом и интересуются, — начал Кологривый. — Они мне рассказывают про все. Конечно, это титанический труд. Вчера я узнал, что игровой возраст очень короткий и это обстоятельство не из легких. Конечно, я буду рад поддержать футболистов, если я им вообще нужен, как болельщик (смеется). Безусловно, это спорт с огромной историей, фанбазой. Миллионы зрителей, игроков. Мы в FIFA даже с пацанами играем. Поэтому я рад быть болельщиком. Посмотрим. Может быть, я буду разбираться в футболе. Но пока я пень пнем, честное слово.

— Как так вышло, что вы болеете именно за «Динамо», а не ЦСКА, «Спартак»?

— А я объясню: познакомились с ребятами из «Динамо». Они дружественно пригласили на матч. Пока это первая команда, которая меня так тепло встретила, пригрела. Так оно случается и в жизни. Честно, никак не выбирал. Теперь буду болеть за «Динамо».

30 июня «Динамо» разгромило ОФК (4:0) в стартовом матче BetBoom Братского кубка. 4 июля бело-голубые обыграли «Партизан» (3:1).