Кологривый рассказал, готово ли «Динамо» к чемпионству

Известный актер Никита Кологривый в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о готовности «Динамо» к чемпионству.

«Честно сказать, считаю, что каждый спортсмен достоин и должен стремиться к тому, чтобы стать чемпионом. Поэтому я безусловно верю, что ребята станут. И я ни в коем разе не позавидую, только порадуюсь за них. И буду очень рад, если мои прогнозы сработают. Поэтому, ребята, желаю всем стать чемпионами в своем деле», — сказал Кологривый «СЭ».

В сезоне-2024/25 «Динамо» заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ.