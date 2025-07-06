Агент Алвеса рассказал, почему игрок решил перейти в ЦСКА: «Самый интересный проект из всех вариантов»

Агент полузащитника «Сан-Паулу» Матеуса Алвеса Лекка Де Камарго рассказал «СЭ», почему 20-летний бразилец решил перейти в российский клуб.

«Проект ЦСКА, который нам прислал заместитель генерального директора по спортивным вопросам Евгений Шевелев, был очень красивым и самым интересным из всех вариантов. Звонок Шевелева был очень важен для нас во время переговоров. Именно поэтому мы выбрали этот клуб для перехода», — сказал агент.

В сезоне-2025 Алвес в 25 матчах за «Сан-Паулу» во всех турнирах забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.