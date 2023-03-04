Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал для «СЭ» незасчитанный гол нападающего Александра Соболева в матче 18-го тура чемпионата России против «Урала» (2:2).

«Надо гнать просто Мешкова из футбола. И тех, кто на ВАР сидел, потому что это явное нарушение всех законов, которые есть в футболе. Гол, конечно, был», — сказал Маклаков корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.