Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:31

«Спартак» отыгрался со счета 0:2 и вырвал победу над «Акроном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эсекьель Барко (справа) против Стефана Лончара.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» в гостях переиграл «Акрон» в матче 25-го тура РПЛ — 3:2.

Счет на 23-й минуте с пенальти открыл Артем Дзюба. Шесть минут спустя с передачи Дзюбы преимущество тольяттинцев удвоил Дмитрий Пестряков.

На 39-й минуте отставание красно-белых сократил Тео Бонгонда. В конце первого тайма полузащитник гостей Эсекьель Барко не реализовал одиннадцатиметровый. На 61-й минуте счет сравнялся после автогола Алексы Джурасовича.

Решающий гол в концовке с пенальти забил Барко. Одиннадцатиметровый заработал 17-летний Никита Массалыга, который дебютировал за команду во втором тайме.

«Спартак» (50 очков) поднялся на второе место в РПЛ. «Акрон» (28) идет девятым в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 14:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
2:3
Спартак

Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
Читайте также
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция из храма Гроба Господня
Все о россиянах в первом раунде Кубка Стэнли-2025
Микроавтобус с детской хоккейной командой врезался в лесовоз в Пермском крае
ВС России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Мирра Андреева проиграла Екатерине Александровой на турнире в Штутгарте
Тысячи паломников пришли увидеть схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Краснодар» — «Ахмат», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
«Локомотив» — «Пари НН»: Воробьев вывел хозяев вперед
«Локомотив» — «Пари НН». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Батраков стал самым молодым капитаном «Локомотива» в матчах РПЛ
«Локомотив» — «Пари НН»: гости остались в меньшинстве
Вадим Романов — о победе «Спартака» над «Акроном»: «До конца верили, что выиграем»
«Локомотив» — «Пари НН»: гол Грулева отменили из-за игры рукой
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Акрон» — «Спартак»: видео голов матча

Кузьмичев о возможном матче «Сьона» с клубом из России: «Еще есть адекватные люди в Европе, для которых спорт — выше политики»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 2 : 1
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 2 : 3
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 20 1 5
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости