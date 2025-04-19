«Спартак» отыгрался со счета 0:2 и вырвал победу над «Акроном»

«Спартак» в гостях переиграл «Акрон» в матче 25-го тура РПЛ — 3:2.

Счет на 23-й минуте с пенальти открыл Артем Дзюба. Шесть минут спустя с передачи Дзюбы преимущество тольяттинцев удвоил Дмитрий Пестряков.

На 39-й минуте отставание красно-белых сократил Тео Бонгонда. В конце первого тайма полузащитник гостей Эсекьель Барко не реализовал одиннадцатиметровый. На 61-й минуте счет сравнялся после автогола Алексы Джурасовича.

Решающий гол в концовке с пенальти забил Барко. Одиннадцатиметровый заработал 17-летний Никита Массалыга, который дебютировал за команду во втором тайме.

«Спартак» (50 очков) поднялся на второе место в РПЛ. «Акрон» (28) идет девятым в турнирной таблице.