Сухой был в идеальной позиции и не наказал «Спартак» пенальти. Что заставило его передумать?

На 18-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Акрон» — «Спартак» судья Алексей Сухой, находясь в идеальной позиции, не квалифицировал действия Наиля Умярова как нарушение правил и продолжил игру. И только спустя несколько минут, после ВАР-проверки, вмешательства Виталия Мешкова и Веры Опейкиной и изучения видеоповтора, рефери изменил свое первоначальное решение и объявил о назначении пенальти.

11-метровый удар назначен за «воздушную подножку» — за то, что Умяров ударил снизу по ноге Артема Дзюбу, который перед этим успел ткнуть мяч. Такие эпизоды уже случались в матчах чемпионата и кубка страны.

Повторим: позиция арбитра была идеальной, он все видел сам. Но прибег к наказанию только после вмешательства ВАР. Что заставило его передумать?