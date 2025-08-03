«Акрон» — «Спартак»: Дзюба сравнял счет с пенальти на 90+4-й минуте

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сравнял счет в матче 3-го тура РПЛ против «Спартака» — 1:1.

Форвард реализовал пенальти на 90+4-й минуте встречи. 11-метровый в ворота красно-белых был назначен за фол Романа Зобнина на Жилсоне Беншимоле.

За две минуты до этого «Спартак» открыл счет — отличился полузащитник Пабло Солари.

Дзюба забил второй гол в сезоне-2025/26.