«Акрон» — «Спартак»: Дзюба сравнял счет с пенальти на 90+4-й минуте
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сравнял счет в матче 3-го тура РПЛ против «Спартака» — 1:1.
Форвард реализовал пенальти на 90+4-й минуте встречи. 11-метровый в ворота красно-белых был назначен за фол Романа Зобнина на Жилсоне Беншимоле.
За две минуты до этого «Спартак» открыл счет — отличился полузащитник Пабло Солари.
Дзюба забил второй гол в сезоне-2025/26.
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|
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|5
|3
|2
|0
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|11
|
4
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|5
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|0
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|
5
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|5
|3
|0
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|9
|
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|5
|2
|1
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|
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|7
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|1
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|6
|
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|1
|3
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|6
|
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|2
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|
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|
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|0
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|5-7
|3
|
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|5
|0
|2
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|3-6
|2
|
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|5
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|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0
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