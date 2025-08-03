«Акрон» — «Спартак»: Кукуян ошибся в эпизоде с пенальти — его поправил ВАР Иванов

На 59-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Акрон» — «Спартак» судья Павел Кукуян ошибся, не назначив пенальти в ворота красно-белых. Он неверно оценил действия вратаря Александра Максименко, не увидев, что тот сбил Максима Болдырева, ударив его по ноге.

На помощь рефери пришли его видеоассистенты Сергей Иванов и Анатолий Жабченко. После их проверки и просмотра повторов на мониторе у поля Кукуян объявил об изменении первоначального решения и назначении пенальти. Причину наказания он не назвал.

Это уже девятое ВАР-вмешательство в чемпионате России-2025/26. Во всех случаях решения судей изменялись.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа 2025, 13:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

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