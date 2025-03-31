«Ростов» одержал волевую победу над «Акроном»
«Ростов» на выезде обыграл «Акрон» в матче 22-го тура РПЛ — 3:2.
Счет на 33-й минуте открыл защитник тольяттинцев Марат Бокоев. Спустя десять минут «Ростов» отыгрался благодаря голу Максима Осипенко, который за три минуты до этого не сумел реализовать пенальти.
На 62-й минуте ростовчане вышли вперед, отличился Мохаммад Мохеби. Третий мяч гостей на 87-й минуте забил Умар Сако. Хозяева сумели отыграть один мяч через три минуты, свой дебютный гол в РПЛ забил Ифет Джаковац.
«Ростов» (33 очка) поднялся на седьмое место в РПЛ. «Акрон» (25) потерпел второе поражение кряду и остается девятым в турнирной таблице.
Источник: Таблица РПЛ
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|3
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|30
|
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|28
|
3
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|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
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|18
|
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|13
|4
|5
|4
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|17
|
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|13
|3
|8
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|14-12
|17
|
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|3
|6
|4
|17-20
|15
|
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|15
|
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|4
|1
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|
12
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|13
|3
|3
|7
|15-28
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|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
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30 тур
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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