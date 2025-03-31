«Ростов» одержал волевую победу над «Акроном»

«Ростов» на выезде обыграл «Акрон» в матче 22-го тура РПЛ — 3:2.

Счет на 33-й минуте открыл защитник тольяттинцев Марат Бокоев. Спустя десять минут «Ростов» отыгрался благодаря голу Максима Осипенко, который за три минуты до этого не сумел реализовать пенальти.

На 62-й минуте ростовчане вышли вперед, отличился Мохаммад Мохеби. Третий мяч гостей на 87-й минуте забил Умар Сако. Хозяева сумели отыграть один мяч через три минуты, свой дебютный гол в РПЛ забил Ифет Джаковац.

«Ростов» (33 очка) поднялся на седьмое место в РПЛ. «Акрон» (25) потерпел второе поражение кряду и остается девятым в турнирной таблице.