«Акрон» — «Ростов»: Осипенко не реализовал пенальти

Защитник «Ростова» Максим Осипенко не сумел реализовать пенальти в матче против «Акрона» в 22-м туре РПЛ.

На 40-й минуте пенальти в исполнении защитника ростовчан отразил голкипер тольяттинцев Александр Васютин. Одиннадцатиметровый был назначен после просмотра видеоповтора за фол на Николае Комличенко.

Тольяттинцы продолжают вести в счете — 1:0.