«Акрон» — «Ростов»: Осипенко сравнял счет через три минуты после нереализованного пенальти

«Ростов» сравнял счет в матче против «Акрона» в 22-м туре РПЛ — 1:1.

На 43-й минуте отличился защитник ростовчан Максим Осипенко. За три минуты до этого он не реализовал пенальти.