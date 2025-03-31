Футбол
31 марта, 19:17

«Акрон» — «Ростов»: Осипенко сравнял счет через три минуты после нереализованного пенальти

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Ростов» сравнял счет в матче против «Акрона» в 22-м туре РПЛ — 1:1.

На 43-й минуте отличился защитник ростовчан Максим Осипенко. За три минуты до этого он не реализовал пенальти.

Артем Дзюба («Акрон») и Николай Комличенко («Ростов»).
Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.
31 марта, 18:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
2:3
Ростов

ЭСК признала верным решение Кукуляка назначить пенальти в матче «Химки» — «Пари НН»
Шалимов будет спасать «Факел» от вылета. Воронежцы доверились тренеру, не работавшему с 2022-го
Каманцев высказался о возможной мошеннической схеме в судействе: «Создает фантастические риски»
Олег Романцев: «Не вижу, в чем «Краснодар» и «Зенит» превосходят «Спартак»
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Осипенко не реализовал пенальти

«Акрон» — «Ростов»: ничья после первого тайма
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
2
 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
3
 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
4
 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
5
 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
6
 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
7
 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
8
 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
9
 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
10
 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
11
 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
12
 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
13
 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
14
 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
15
 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
16
 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 9
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Николай Рассказов
Николай Рассказов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 10 1 2
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 11 1 2
Ярослав Крашевский
Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 4 1 1
Вся статистика

