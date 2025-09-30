«Акрон» обратился в ЭСК по неудалению нападающего «Ахмата» Садулаева

ЭСК РФС разберет один эпизод по итогам матча 10-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Акроном» (3:0). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Тольяттинцы попросили рассмотреть эпизод с неудалением нападающего грозненцев Лечи Садулаева на 56-й минуте встречи за фол на вратаре Виталии Гудиеве.

Ранее желтую карточку Садулаева в этом эпизоде высмеял нападающий «Акрона» Артем Дзюба.

«Акрон» после 10 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» — восьмой.