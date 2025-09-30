Футбол
30 сентября, 12:50

«Акрон» обратился в ЭСК по неудалению нападающего «Ахмата» Садулаева

Константин Белов
Корреспондент

ЭСК РФС разберет один эпизод по итогам матча 10-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Акроном» (3:0). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Тольяттинцы попросили рассмотреть эпизод с неудалением нападающего грозненцев Лечи Садулаева на 56-й минуте встречи за фол на вратаре Виталии Гудиеве.

Ранее желтую карточку Садулаева в этом эпизоде высмеял нападающий «Акрона» Артем Дзюба.

«Акрон» после 10 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» — восьмой.

Материалы сюжета: РПЛ 10-й тур: «Ростов» — «Краснодар», ЦСКА — «Балтика» и другие матчи
«Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ». Романцев — о лимите, Черчесове и чемпионской гонке
ВАР стал чаще вмешиваться в действия арбитров
«Акинфеев бьет в лицо игрока — за что желтая Андраде?» Талалаев опять дал огня — никак не успокоится после ЦСКА
Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК по решению арбитра в матче «Крылья Советов» — «Динамо»
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Балтика» попросила ЭСК разобрать эпизод с неудалением Акинфеева
  • руслан магомедов

    чмуила, а не сила.

    01.10.2025

  • руслан магомедов

    эти чеховские хутболисты, они ненавидят всех кто не капказец. Его и на поле выпускать не надо.

    01.10.2025

  • abzatov81

    Ахмат сила!У нациков пукан горит:joy:

    30.09.2025

  • Фирсыч

    Там в ложе на стадионе Сам был.

    30.09.2025

  • ViktorDiktor®

    Там - чистая красная, но, игрочка простили прошлый раз- решил, что всё ему можно,, :point_left:

    30.09.2025

    Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК по решению арбитра в матче «Крылья Советов» — «Динамо»

    Дивеев назвал россиян, которые могут претендовать на «Золотой мяч»
