30 сентября, 12:40

Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК по решению арбитра в матче «Крылья Советов» — «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент

ЭСК РФС разберет один эпизод по итогам матча 10-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Динамо» (2:3). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Департамент судейства и инспектирования РФС попросил рассмотреть эпизод с неудалением нападающего москвичей Константина Тюкавина на 90+5-й минуте встречи.

«Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ после 10 туров, «Динамо» — на седьмой строчке.

Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
  • Ю.Ю.

    Решили судейскую мантию примерить?

    01.10.2025

  • fullerist

    Уж кому-кому, а питерским бы лучше помолчать.

    30.09.2025

  • Gavr49

    Повторяешься.

    30.09.2025

  • Ю.Ю.

    Достаточно посмотреть, с кем у Динамо следующий матч, чтобы понять, с чьей подачи подсуетился этот Департамент.

    30.09.2025

  • ALEX1984

    А у нас московские команды неприкасаемые . Один сплошной админресурс . Только они предпочитают обвинять других в своих грехах .

    30.09.2025

  • hovawart645

    Сами на себя что ли пожаловались?)

    30.09.2025

  • 1 2 3

    За Балтику, Крылья Советов, Сочи и Нижний Новгород судейский корпус решать их вопросы не будут. Элита у нас не прикасаема. Быдло ставят на место.

    30.09.2025

    • «Балтика» попросила ЭСК разобрать эпизод с неудалением Акинфеева

    «Акрон» обратился в ЭСК по неудалению нападающего «Ахмата» Садулаева
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
