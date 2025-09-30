Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК по решению арбитра в матче «Крылья Советов» — «Динамо»

ЭСК РФС разберет один эпизод по итогам матча 10-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Динамо» (2:3). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Департамент судейства и инспектирования РФС попросил рассмотреть эпизод с неудалением нападающего москвичей Константина Тюкавина на 90+5-й минуте встречи.

«Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ после 10 туров, «Динамо» — на седьмой строчке.