Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК по решению арбитра в матче «Крылья Советов» — «Динамо»
ЭСК РФС разберет один эпизод по итогам матча 10-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Динамо» (2:3). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.
Департамент судейства и инспектирования РФС попросил рассмотреть эпизод с неудалением нападающего москвичей Константина Тюкавина на 90+5-й минуте встречи.
«Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ после 10 туров, «Динамо» — на седьмой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
2
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|
3
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|
4
|Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
7
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|
8
|Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
9
|Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
14
|Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|9
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|10
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1
Новости