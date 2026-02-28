«Акрон» намерен обратиться в ЭСК РФС по итогам матча с «Оренбургом»

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе «Акрона», клуб планируют обратиться в ЭСК РФС по ряду решений судейской бригады в матче 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

На 37-й минуте гол нападающего «Акрона» Артема Дзюба отменили из-за офсайда. На 71-й минуте в ворота «Акрона» назначили пенальти после попадания мяча в руку полузащитника тольяттинцев Хетага Хосонова.

«Оренбург» (15 очков) прервал серию из четырех матчей в РПЛ без побед и поднялся из зоны вылета на 13-е место, обойдя «Пари НН» (14) и махачкалинское «Динамо» (15).

«Акрон» (21 очко) потерпел третье поражение подряд и идет девятым в турнирной таблице.