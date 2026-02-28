Фанаты «Краснодара» устроили перфоманс на домашнем матче в честь 18-летия клуба

Болельщики «Краснодара» подготовили перфоманс на матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» в честь 18-летия черно-зеленых. Клуб был основан 22 февраля 2008 года.

Игра команд проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Фанаты «быков» растянули на трибунах большие баннеры, на одном из которых написано: «Наша история — наша гордость».

В сезоне-2025/26 «Краснодар» набрал 40 очков за 18 матчей и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В прошлом сезоне команда стала чемпионом страны.

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