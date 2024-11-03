Гол Дзюбы помог «Акрону» победить «Крылья Советов»

«Акрон» победил «Крылья Советов» в матче 14-го тура чемпионата России — 2:0.

Голы тольяттинской команды забили Родриго Эсковаль и Артем Дзюба. На 90+2-й минуте форвард самарской команды Иван Сергеев не смог реализовать пенальти.

«Акрон» прервал пятиматчевую серию без побед во всех турнирах и с 16 очками поднялся на восьмое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» (12) располагаются на 10-й позиции. Клуб из Самары потерпел третье поражение кряду.