Гол Дзюбы помог «Акрону» победить «Крылья Советов»
«Акрон» победил «Крылья Советов» в матче 14-го тура чемпионата России — 2:0.
Голы тольяттинской команды забили Родриго Эсковаль и Артем Дзюба. На 90+2-й минуте форвард самарской команды Иван Сергеев не смог реализовать пенальти.
«Акрон» прервал пятиматчевую серию без побед во всех турнирах и с 16 очками поднялся на восьмое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» (12) располагаются на 10-й позиции. Клуб из Самары потерпел третье поражение кряду.
Источник: Таблица РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|10
|3
|0
|27-6
|33
|
2
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|
9
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
10
|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|1 : 1
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|2 : 1
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|1 : 0
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|0 : 2
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|2 : 0
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3
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