«Акрон» примет ЦСКА в матче 23-го тура чемпионата России в субботу, 4 апреля. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 13.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи тольяттинцев и москвичей. С основными событиями и результатом игры «Акрон» — ЦСКА можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

04 апреля, 13:00. Самара Арена (Самара)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Акрон» находится на 10-м месте в РПЛ, набрав 22 очка в 22 турах. ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы с 39 очками. В 22-м туре «Акрон» проиграл «Локомотиву» (1:5), а ЦСКА победил махачкалинское «Динамо» (3:1).