ЦСКА поздравил Рахимича с 50-летием

Пресс-служба ЦСКА поздравила с юбилеем бывшего футболиста и тренера московской команды Элвера Рахимича.

«Сегодня Элвер Рахимич празднует юбилей — 50 лет! От всей души поздравляем Элвера, завоевавшего 18 трофеев в составе ПФК ЦСКА!» — говорится в сообщении армейцев.

Рахимич выступал за ЦСКА с 2001 по 2014 год. За это время он провел 347 матчей за команду во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 14 результативных передач. Вместе с красно-синими он стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне-2004/05, пять раз выигрывал чемпионат России, семь раз завоевывал Кубок страны и пять раз — Суперкубок.

Босниец также входил в тренерский штаб армейцев до 2015 года, а позднее работал в ДЮСШ ЦСКА.

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