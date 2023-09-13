Акинфеев: «Самое убогое, когда тебя начинают жалеть»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью YouTube-каналу CSKA Podcast порассуждал о своей закрытости.

— Стал ли я более открытым человеком? Меня считали закрытым? Ну что значит закрытый? Я же раньше играл и за сборную, и за ЦСКА. Не мог себе позволить никакого отдыха. Я получил две серьезные травмы, из-за которых не мог поехать в декабре в отпуск, в теплые края, на море. Все время сидел в тренажерном зале. Закачивал эту ногу. Потом через два года — второе повреждение. И все это в один клубок: игры, травмы, игры, травмы. Конечно, я в таком режиме буду закрытым. Не хочу кому-то рассказывать о своих проблемах, чтобы люди меня жалели. Это самое убогое в жизни, когда тебя начинают жалеть. Меня это просто разрывает изнутри! Ну зачем мне надо, чтобы кто-то жалел? Кому-то что-то рассказывать, плакаться... Я сам должен пройти все эти испытания, которые мне послал Бог. Кто-то говорит, что Акинфеев закрытый, злобный. Да пожалуйста.

Вот приезжаем играть в регион, и слышишь столько негатива с трибун. Старый, пенсионер, уходи... Ростов — это вообще отдельная история. Раньше я всегда выходил после игр, расписывался, фотографировался. Но теперь не выхожу из-за всей этой публики, когда тебя постоянно оскорбляет. А страдают нормальные болельщики. Один человек из Ростова уже 15 лет кричит: «Акинфеев — мертвый»! Я не понимаю, как русский человек может унижать русского. Ну пришел ты на футбол, насладился игрой, похлопал и ушел. Мы же не кричим в кино или в театре: этот актер — ...