ЦСКА победил махачкалинское «Динамо»

ЦСКА дома обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ — 2:0.

У армейцев голы забили Мойзес и Рифат Жемалетдинов.

ЦСКА одержал третью победу подряд. Команда Марко Николича набрала 41 очко и занимает 5-е место в таблице РПЛ.

«Динамо» с 21 очком на 12-й строчке. От зоны стыковых матчей махачкалинцев отделяют два очка.