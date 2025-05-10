Акинфеев вышел на матч с «Краснодаром» в повязке с изображением прадеда

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев играет в матче 28-го тура РПЛ против «Краснодара» в особой капитанской повязке.

Как сообщает пресс-служба армейцев, на ней изображен прадед футболиста Афанасий Шинкаренко, который во время ВОВ был рядовым стрелковой дивизии. В числе его наград Орден Славы III степени и Орден Отечественной войны II степени.

9 мая в России отмечалась 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

Игра команд проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».