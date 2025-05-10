Семак о победе над махачкалинским «Динамо»: «Нужно было упрощать игру, что «Зенит» и сделал»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

«Рад, что сегодня не пропустили, не позволили сопернику создать, но и сами сегодня не преуспели в созидании. Было много борьбы, много длинных передач. Я думаю, что мы долго подстраивались под поле. Здесь очень сложно на ведении, за счет коротких передач двигать мяч.

Конечно, нужно было упрощать игру, что мы и сделали. Во втором тайме больше мне понравилось с точки зрения движения, организации, за исключением, как я уже сказал, наших атакующих действий. Моментов сегодня не так много у нас было, как нам хотелось бы. Поэтому рады, конечно, что мы остаемся еще в числе соискателей победы в чемпионате», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Команда Сергея Семака набрала 60 очков и занимает второе место в таблице РПЛ. Сине-бело-голубые приблизились к лидеру чемпионата «Краснодару» (61), у «быков» есть игра в запасе.