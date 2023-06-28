Акинфеев включил голкипера «Зенита» Одоевского в пятерку лучших молодых футболистов РПЛ

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев принял участие в голосовании за лучшего молодого футболиста РПЛ в прошедшем сезоне.

Как сообщает «Чемпионат», лучшим молодым игроком РПЛ сезона-2022/23 Акинфеев выбрал полузащитника «Краснодара» Никиту Кравцова. На второе место он поставил Вильсона Изидора («Локомотив»), на третье — Даниила Одоевского («Зенит»), на четвертое — Сергея Пиняева («Локомотив»), на пятое — Максима Мухина (ЦСКА).

Лучшим молодым футболистом РПЛ по версии тренеров и капитанов клубов стал форвард железнодорожников Сергей Пиняев.