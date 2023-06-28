Источник: «Спартак» предложил 7 миллионов евро за Бонгонду
«Спартак» предложил «Кадису» 7 миллионов евро за полузащитника Тео Бонгонду, сообщает журналист Саша Тавольери.
Кроме того, в сделке предусмотрены бонусы. Ранее сообщалось, что испанский клуб хочет получить за 27-летнего вингера 8 миллионов евро.
Бонгонда выступает за «Кадис» с 2022 года. В сезоне-2022/23 он провел за команду 32 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
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Ростов – Факел
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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