Источник: «Спартак» предложил 7 миллионов евро за Бонгонду

«Спартак» предложил «Кадису» 7 миллионов евро за полузащитника Тео Бонгонду, сообщает журналист Саша Тавольери.

Кроме того, в сделке предусмотрены бонусы. Ранее сообщалось, что испанский клуб хочет получить за 27-летнего вингера 8 миллионов евро.

Бонгонда выступает за «Кадис» с 2022 года. В сезоне-2022/23 он провел за команду 32 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.