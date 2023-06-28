Агент Крамарича: «В России все люди хорошо относятся к Мартину, он отлично себя чувствует здесь»

Агент полузащитника «Сочи» Мартина Крамарича Матей Скегро рассказал «СЭ» об отношении к футболисту в России.

«Мартин очень усердно тренируется, старается быть лучше на каждой тренировке. Ему нравится клуб, все в порядке. Он выложится по полной. В России все люди хорошо относятся к Мартину, он отлично себя чувствует здесь», — сказал Скегро «СЭ».

25-летний словенский футболист перешел в «Сочи» на правах свободного агента. Крамарич будет выступать за сочинцев под 7-м номером. Последним клубом вингера был «Браво» из Словении.