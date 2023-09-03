Акинфеев сделал суперсэйв после удара экс-армейца Марио Фернандеса в матче ЦСКА — «Зенит»
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отразил удар бывшего одноклубника Марио Фернандеса в матче против «Зенита» в 7-м туре РПЛ.
На 25-й минуте Фернандес опасно пробивал после углового, но Акинфеев ногой в падении отбил удар 32-летнего защитника.
Фернандес, выступавший за ЦСКА с 2012 по 2022 годы, в летнее трансферное окно подписал контракт с «Зенитом».
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Урал – Ахмат
|0 : 1
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Пари НН – Рубин
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|2.09
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|3 : 0
|2.09
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|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
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|
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|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|3 : 2
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ЦСКА – Зенит
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|3.09
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