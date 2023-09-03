Акинфеев сделал суперсэйв после удара экс-армейца Марио Фернандеса в матче ЦСКА — «Зенит»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отразил удар бывшего одноклубника Марио Фернандеса в матче против «Зенита» в 7-м туре РПЛ.

На 25-й минуте Фернандес опасно пробивал после углового, но Акинфеев ногой в падении отбил удар 32-летнего защитника.

Фернандес, выступавший за ЦСКА с 2012 по 2022 годы, в летнее трансферное окно подписал контракт с «Зенитом».