Карпукас — о победе над «Балтикой»: «Надо уверенно дожимать соперника, чтобы не было нервотрепки в конце»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас высказался о победе над «Балтикой» (3:2) в 7-м туре РПЛ.

— Главное, что выиграли матч. Нужно уверенно дожимать соперника, чтобы не было нервотрепки в конце, — начал Карпукас.

— Вас заменили в связи с желтой карточкой?

— Нет.

— В клубе обсуждали ситуацию с Изидором?

— Не знаю, что вообще будет, что сейчас происходит. Нам никто ничего не говорил. Никакой официальной информации не было.

— Вы планировали с самого начала атаковать большими силами?

— У нас была нацеленность на атаку с первых минут, — сказал Карпукас.

«Локомотив» с 12 очками поднялся на пятое место в РПЛ. «Балтика» с 3 очками продолжает замыкать турнирную таблицу.