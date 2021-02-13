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Акинфеев признан самым преданным игроком мира по версии Sport Bible

12:40
Игорь Акинфеев. Фото "СЭ"
Игорь Акинфеев. Фото "СЭ"
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал самым преданным футболистом в мире по версии Sport Bible.

Россиянин выступает за московский клуб 17 лет и 8 месяцев. На второй строчке рейтингарасположился форвард «Барселоны» Лионель Месси (16 лет 8 месяцев), замкнул тройку полузащитник «Вест Хэма» Марк Ноубл (16 лет 8 месяцев).

Также в топ-30 попали вратарь «Динамо» Антон Шунин (12-й), голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме (19-й) и полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев (21-й).

Дополнительная информация:

https://www.sportbible.com/

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