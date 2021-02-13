Акинфеев признан самым преданным игроком мира по версии Sport Bible
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал самым преданным футболистом в мире по версии Sport Bible.
Россиянин выступает за московский клуб 17 лет и 8 месяцев. На второй строчке рейтингарасположился форвард «Барселоны» Лионель Месси (16 лет 8 месяцев), замкнул тройку полузащитник «Вест Хэма» Марк Ноубл (16 лет 8 месяцев).
Также в топ-30 попали вратарь «Динамо» Антон Шунин (12-й), голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме (19-й) и полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев (21-й).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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