РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Карпин обозначил цели «Ростова» на вторую половину сезона

19:05
Теги:

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в программе «Инсайдеры» рассказал о целях для команды на вторую половину сезона РПЛ. Пог его словам, нужно стабилизировать игру, а дальше будет видно.

«Такая же, как на осеннюю. Ушли многие футболисты, поэтому нам надо стабилизировать состав и игру, а дальше посмотрим, — отметил Карпин. — Результат все равно важен, мы играем на результат, проигрывать не любим, а я вообще не умею проигрывать.

Поменялось больше половины состава, но цель все равно выигрывать в каждом матче. Чего-то мы даже выиграли, поэтому в пятерке и находимся".

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир