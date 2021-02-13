Карпин обозначил цели «Ростова» на вторую половину сезона

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в программе «Инсайдеры» рассказал о целях для команды на вторую половину сезона РПЛ. Пог его словам, нужно стабилизировать игру, а дальше будет видно.

«Такая же, как на осеннюю. Ушли многие футболисты, поэтому нам надо стабилизировать состав и игру, а дальше посмотрим, — отметил Карпин. — Результат все равно важен, мы играем на результат, проигрывать не любим, а я вообще не умею проигрывать.

Поменялось больше половины состава, но цель все равно выигрывать в каждом матче. Чего-то мы даже выиграли, поэтому в пятерке и находимся".