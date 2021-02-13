Карпин обозначил цели «Ростова» на вторую половину сезона
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в программе «Инсайдеры» рассказал о целях для команды на вторую половину сезона РПЛ. Пог его словам, нужно стабилизировать игру, а дальше будет видно.
«Такая же, как на осеннюю. Ушли многие футболисты, поэтому нам надо стабилизировать состав и игру, а дальше посмотрим, — отметил Карпин. — Результат все равно важен, мы играем на результат, проигрывать не любим, а я вообще не умею проигрывать.
Поменялось больше половины состава, но цель все равно выигрывать в каждом матче. Чего-то мы даже выиграли, поэтому в пятерке и находимся".
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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