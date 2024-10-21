Гаврилов: «Все, что реализовал «Краснодар» — ошибки «Спартака». Ни одна команда ничего не показала»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал поражение красно-белых от «Краснодара» (0:3) в 12-м туре РПЛ.

— Ни одна, ни другая команда ничего не показала. Все, что реализовал «Краснодар» — ошибки «Спартака». Но и «Спартак», за исключением хаотичных моментов ничего не создал. То, что счет крупный — не по игре. Гости использовали ошибки «Спартака». А сами создать — такого практически не было, — цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

После 12 туров «Краснодар» с 30 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (19 очков) идет шестым.