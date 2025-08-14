Акинфеев — об уходе Роши: «Если клуб хочет покупать новых игроков, должен зарабатывать»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «СЭ» поделился мнением об уходе защитника Виллиана Роши в «Аль-Джазиру».
— Уход Роши — удар для тебя?
— Нет. Все-таки человеку уже 30, ему предложили хороший оклад. Клуб тоже заработал — через два года таких денег за Рошу не дали бы. Клуб пошел ему навстречу, и правильно сделали. Если хочешь развиваться, покупать новых игроков, должен зарабатывать.
Новости