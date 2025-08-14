Акинфеев — о паделе: «Не играю из-за колена. Лучше дома на диване посижу»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «СЭ» поделился мнением об игре в падел.

— Многие футболисты фанатеют от падела.

— Я не играю из-за колена. Лишней нагрузки не хочется. Лучше выжму максимум на поле. Падел — интересно, он завораживает. Но любой другой вид спорта, кроме футбола, особенно экстрим, — здесь я пас.

— Лучше дома посидеть спокойно?

— Конечно. На диване!