Акинфеев — о паделе: «Не играю из-за колена. Лучше дома на диване посижу»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «СЭ» поделился мнением об игре в падел.
— Многие футболисты фанатеют от падела.
— Я не играю из-за колена. Лишней нагрузки не хочется. Лучше выжму максимум на поле. Падел — интересно, он завораживает. Но любой другой вид спорта, кроме футбола, особенно экстрим, — здесь я пас.
— Лучше дома посидеть спокойно?
— Конечно. На диване!
