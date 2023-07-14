Акинфеев — о переходе Медины в «Спартак»: «Это его выбор, каждый человек в праве идти своей дорогой»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как отреагировал на переход Хесуса Медины в «Спартак».

— Как прощались с Мединой? Что ему сказали?

— На базе мы его не видели. Почему кто-то должен прощаться? Человек играет в футбол, перешел в другую команду. Это его выбор, каждый человек в праве идти своей дорогой. Кому-то говорить это излишне. Если бы мы его увидели, тепло бы попрощались, но мы его не видели.