Акинфеев — о переходе Медины в «Спартак»: «Это его выбор, каждый человек в праве идти своей дорогой»
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как отреагировал на переход Хесуса Медины в «Спартак».
— Как прощались с Мединой? Что ему сказали?
— На базе мы его не видели. Почему кто-то должен прощаться? Человек играет в футбол, перешел в другую команду. Это его выбор, каждый человек в праве идти своей дорогой. Кому-то говорить это излишне. Если бы мы его увидели, тепло бы попрощались, но мы его не видели.
«Спартак» 10 июля объявил о переходе Медины. 26-летний парагваец подписал контракт до 2026 года. По информации «СЭ», красно-белые заплатили за игрока около 7,5 миллиона евро.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
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|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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