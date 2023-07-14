Спивак поделился мнением о бразильцах в «Зените»
Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак поделился мнением о бразильцах в составе петербургской команды.
«Если руководство клуба и главный тренер принимают такое решение, значит так нужно. Получается, у нас нет молодых футболистов такого уровня. Воспитанникам можно забыть про место в основе с такой конкуренцией? Конкуренция всегда была. Почему забыть? Можно же зайти в «Зенит» не через «Зенит». Надо быть на уровне, чтобы там играть. «Зенит» все же у нас самая лучшая команда, которая действительно играет в хороший футбол. «Зенит» — это уже другой клуб, чем был раньше. Если молодым приходить, то надо уже играть, а не раскачиваться», — приводит слова Спивака «Спорт День за Днем».
Сейчас в составе «Зенита» выступают восемь бразильцев. Защитники Родригао, Сантос и Ренан, полузащитники: Вендел, Мантуан, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком. С февраля 2024 года к команде также присоединится бразильский нападающий Педриньо.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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|0-0
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -