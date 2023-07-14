Акинфеев — о Медине и Марио Фернандесе: «Новости мы не читаем»
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о состоянии команды перед стартом нового сезона.
— Как можете оценить готовность команды к новому сезону с точки зрения психологии и физики? Казалось, что на Братском кубке новости о Марио Фернандесе и Хесусе Медине подкосили команду.
— Новости мы не читаем, как говорится. Отдых был не совсем длинным, если вы помните, какого числа мы сыграли финал Кубка России. Наверно, с психологической точки зрения, может быть, у кого-то есть усталость. Но говорить, что мы не готовы сейчас в моральном или игровом плане излишне. У нас новый вызов, новый сезон. Если мы каждый раз это будем говорить, зачем нам тогда выходить на футбол? Зачем нам вообще футбол в целом, если можно сидеть с удочкой на рыбалке и выпивать какие-то напитки, спокойно себя чувствовать? Я и перед финалом говорил, как бы там ни было, выставочный матч или нет, который сейчас будет, мы понимаем, с кем нам играть, и кто нам противостоит. Поэтому надо выкладываться на все 100 процентов, чтобы добиваться хорошего результата. А если вообще все откинуть, надо выходить с холодной головой и не думать ни о результате, ни о чем, так как я понимаю, завтра будет полный стадион и болельщиков должно быть немножечко больше. Они должны видеть горящие глаза у команды, а там все расставит футбольное поле, — сказал Акинфеев.
ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Игра пройдет в субботу, 15 июля. Начало встречи -в 17.00 по московскому времени.
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4
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5
|Ахмат
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
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|23.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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