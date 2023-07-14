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Акинфеев — о Медине и Марио Фернандесе: «Новости мы не читаем»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о состоянии команды перед стартом нового сезона.

— Как можете оценить готовность команды к новому сезону с точки зрения психологии и физики? Казалось, что на Братском кубке новости о Марио Фернандесе и Хесусе Медине подкосили команду.

— Новости мы не читаем, как говорится. Отдых был не совсем длинным, если вы помните, какого числа мы сыграли финал Кубка России. Наверно, с психологической точки зрения, может быть, у кого-то есть усталость. Но говорить, что мы не готовы сейчас в моральном или игровом плане излишне. У нас новый вызов, новый сезон. Если мы каждый раз это будем говорить, зачем нам тогда выходить на футбол? Зачем нам вообще футбол в целом, если можно сидеть с удочкой на рыбалке и выпивать какие-то напитки, спокойно себя чувствовать? Я и перед финалом говорил, как бы там ни было, выставочный матч или нет, который сейчас будет, мы понимаем, с кем нам играть, и кто нам противостоит. Поэтому надо выкладываться на все 100 процентов, чтобы добиваться хорошего результата. А если вообще все откинуть, надо выходить с холодной головой и не думать ни о результате, ни о чем, так как я понимаю, завтра будет полный стадион и болельщиков должно быть немножечко больше. Они должны видеть горящие глаза у команды, а там все расставит футбольное поле, — сказал Акинфеев.

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Игра пройдет в субботу, 15 июля. Начало встречи -в 17.00 по московскому времени.

Игорь Акинфеев
Марио Фернандес
Хесус Медина
ФК ЦСКА (Москва)
3
1
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
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2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
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 - : -
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 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
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